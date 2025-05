El Torneo de Fútbol 9 Senior +45 vivió su segunda jornada en el Polideportivo Municipal

Organizado por la Dirección de Deportes del Municipio, promoviendo el deporte y la camaradería entre jugadores mayores de 45 años y con buena participación y entusiasmo, se desarrolló el pasado sábado 17 de mayo la segunda fecha del Torneo de Fútbol 9 Senior +45 en las canchas del Polideportivo Municipal de Coronel Suárez.

1️⃣En el primer encuentro, Belgrano de Pasman se impuso por 2 a 1 ante Independiente, con goles de Hugo Biscaro y Pablo Gallo. Para el equipo rojo descontó Gustavo Martínez.

➡️Luego, Atlético Ventana y San Martín de Santa Trinidad no se sacaron ventajas y empataron 1 a 1. Los tantos fueron anotados por Francisco Quiroga para Ventana y Juan Carlos Roleder para el conjunto de la primer colonia alemana.

🆗Próxima fecha – Sábado 24 de mayo:

📍14:00 | Atlético Ventana vs. Independiente

📍15:15 | Atlético Huanguelén vs. Belgrano de Pasman

🔺Libre: San Martín de Santa Trinidad