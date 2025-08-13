EL SUPER BINGO VIRTUAL DE CLUB INDEPENDIENTE LLEGÓ PARA QUEDARSE

VIERNES 29 DE AGOSTO – 21:00 HS

📍 Seguinos en redes sociales y Canal 2 TV Cooperativa

🎫 Valor: $4.000 (5 jugadas)

📲 Pedí tus cartones al 2926-400278

‼️CARTÓN LLENO FINAL: $600.000.-

💵 PREMIOS POR JUGADA

🔴 1.ª Jugada:

Línea $25.000 | Cartón lleno $40.000

🔴 2.ª Jugada:

Línea $30.000 | Cartón lleno $50.000

🔴 3.ª Jugada:

Línea $38.000 | Cartón lleno $60.000

🔴 4.ª Jugada:

Línea $50.000 | Cartón lleno $150.000

🔴 5.ª Jugada:

Línea $120.000 | Cartón lleno $600.000