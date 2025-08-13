VIERNES 29 DE AGOSTO – 21:00 HS
📍 Seguinos en redes sociales y Canal 2 TV Cooperativa
🎫 Valor: $4.000 (5 jugadas)
📲 Pedí tus cartones al 2926-400278
‼️CARTÓN LLENO FINAL: $600.000.-
💵 PREMIOS POR JUGADA
🔴 1.ª Jugada:
Línea $25.000 | Cartón lleno $40.000
🔴 2.ª Jugada:
Línea $30.000 | Cartón lleno $50.000
🔴 3.ª Jugada:
Línea $38.000 | Cartón lleno $60.000
🔴 4.ª Jugada:
Línea $50.000 | Cartón lleno $150.000
🔴 5.ª Jugada:
Línea $120.000 | Cartón lleno $600.000
Destacados
EL SUPER BINGO VIRTUAL DE CLUB INDEPENDIENTE LLEGÓ PARA QUEDARSE
VIERNES 29 DE AGOSTO – 21:00 HS
Destacados
YouTube
RSS