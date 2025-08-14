La carrera que conquistó a todos: circuito increíble, magia del lugar y calidez de los organizadores.
👥 Creada por ciclistas para ciclistas, en un entorno natural único que te va a poner a prueba y enamorar.
📍 Inscripciones: www.deportesydesafios.com.ar
📏 Distancias:
🏁 Competitiva: 66 km
🚴♀️ Promocional / Cicloturismo: 33 km
🎁 Kit de inscripción (mejor que la primera edición):
👕 Jersey de ciclismo (primeros 150 inscriptos que abonen)
🧦 Medias Sox Pack Across + bebida isotónica + 2 geles + sales post carrera + turrón
🏷 Número con chip retornable + precintos + seguro corredor
🏅 Medalla finisher
💧 Puesto de hidratación en carrera
🎁 Sorteos y mucho más
🍌 Mesa de hidratación y frutas post carrera
🍴 Patio de comidas
🛍 Expo con stands de ciclismo e indumentaria
📆 Acreditaciones:
🗓 Sábado 8/11: 16 a 20 hs
🗓 Domingo 9/11: 9 a 10:30 hs
🏁 Largada oficial: 11:00 hs
💰 Valor de inscripción:
Hasta 15/09/25: $50.000
Del 16/09/25 al 15/10/25: $55.000
Hasta 07/11/25: $60.000
💳 Depósito por transferencia:
Alias: Suarez.bike.2025.mp (Titular: Dario Roberto Salotti)
Enviar comprobante por WhatsApp: 2954-613299
🌟 Vení a desafiarte, superarte y vivir un día épico sobre dos ruedas.
🚴♂️ No dejes que te lo cuenten… ¡Pedalealo!
📌 Categorías:
66 km: Elite, Master A/B/C/D, GRAVEL, Damas Comp. A/B/C
33 km: Promo Varón A/B/C, Master D2/E, Promo Dama A/B, Cicloturista Varón/Dama
2da Edición DESAFÍO VUELTA AL SAUCE CORTO – 9 de noviembre
