El Municipio reconoció la trayectoria de Roberto «Tato» Salman como Músico Suarense 2025

Sus hijos, Melina y Pablo Salman, interpretaron un tema generando un clima de gran emoción. Además, la presentación de artistas locales reafirmó el talento con el que cuenta Coronel Suárez.

💞El cantante Juan Pablo Scherho reconoció a Tato Salman como su mentor y le solicitó dejar estampada su firma en un programa, junto a la de Sergio Denis. Este programa recuerda un concierto de Sergio Denis en el Luna Park del año 1984, donde justamente Tato Salman era parte de la banda del músico suarense.

👩‍❤️‍👨En un emotivo acto de reconocimiento a las trayectorias musicales de Coronel Suárez, el pasado domingo en el Mercado de las Artes se llevó a cabo la conmemoración del Músico Suarense en homenaje al legendario Sergio Denis. En este marco, el destacado artista y maestro Roberto «Tato» Salman fue distinguido con el título de Músico Suarense 2025.

🎀El Jefe de Gabinete Mauro Moccero en representación del Intendente Municipal junto al concejal Néstor Carbini fueron los encargados de entregar la tradicional estatuilla que distingue la trayectoria y el legado de los artistas del distrito.

👤En sus palabras, Salman expresó su gratitud al intendente municipal Ricardo Moccero, a Mauro Moccero y al director de Cultura y Ceremonial, Marcelo Castorina, por el reconocimiento y el espacio brindado para celebrar la música local.

👉»El espacio generado para restaurar la memoria es muy valioso para que las remembranzas no se transformen solo en recuerdo», destacó Salman, subrayando la importancia del acervo cultural de Coronel Suárez.

🎶Reafirmó su compromiso con la música y con la comunidad artística local: «El olvido está lleno de memoria. Hay cosas hermosas que hacen surgir los recuerdos y yo quiero saludar a todos los músicos de Coronel Suárez, felicitándolos».

☺️Con profunda emoción, Salman repasó su camino en la música y el significado de haber elegido esta profesión, como una decisión que marcó su vida.

🫶“La música me brindó la posibilidad de transitar la vida con la capacidad de soñar; porque cargada de utopías forman parte de la magia de la profesión. Pese a todas las vicisitudes, siempre tuvimos esa firmeza de seguir intentando y, con tres cuartos de siglo, puedo decir que haber elegido en mi vida no es poca cosa».

👍Asimismo, recordó con gran afecto al músico suarense Reynaldo «Tito» Gómez, quien inspiró su pasión por la música, destacando que la voz humana es «uno de los instrumentos más maravillosos» y llamando a valorar el rol de los músicos no solo como instrumentistas, sino como creadores de un legado cultural invaluable.

🖐️🎵Finalmente, Salman destacó el impacto y el reconocimiento que la música de Coronel Suárez ha alcanzado en la región: «Hay en Suárez una cosa curiosa que empezamos a valorar a partir de gente de la región, que es todo lo que genera nuestra ciudad en la música».

😌Una gran jornada de homenaje que reafirmó el compromiso de con la cultura y la música, celebrando a quienes han dejado una huella imborrable en el escenario local.