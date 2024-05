El Municipio avanza en un convenio mixto con la Provincia para optimizar recursos del servicio de Neonatología

La subsecretaria Legal de RRHH, abogada Romina Monti, la directora de Enfermería del Hospital Municipal, Magister Ana Inés Schwindt junto a un grupo de enfermeras del sector, viajaron en la víspera al Ministerio de Salud para informarse sobre el convenio y cómo será el funcionamiento.

????“Desde hace un año avanzamos en este convenio mixto con el Ministerio de Salud bonaerense, con el propósito de que se continúe prestando el servicio de excelencia en la Neonatología, pero con recursos provinciales” expresó el Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero, y remarcó que, hasta el momento, la Neonatología es financiada exclusivamente por el Municipio.

????En tal sentido, indicó que el Municipio invierte en la Neo $ 700 millones y aclaró que el servicio no sólo es local sino regional, sin embargo, los Municipio que derivan recién nacidos para su atención, en su mayoría, no transfieren los fondos para el pago.

✔️“Se estima que de los municipios vecinos que utilizan el servicio de Neonatología, sólo se recauda un 15%, por lo que necesitamos si o si del aporte de la provincia” sostuvo Moccero.

Al respecto indicó que con el ahorro que generaría el convenio mixto con Provincia, se podrá reinvertir en obras en el Hospital Municipal.

????“De esta manera, produciremos un ahorro en la neonatología para reinvertirlo en nuestro hospital”, recalcó.

????‍????Por último, puntualizó que “sólo se realizará este mecanismo con el servicio de Neonatología, no con el hospital municipal, porque más allá de todas las falencias que se puedan tener queremos seguir teniendo el control sobre la población más vulnerable que ingresa al centro de salud y así poder brindarles la mejor atención y servicio”.