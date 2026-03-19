Últimos días para inscribirse a la Diplomatura en Gestión Cultural y Deportiva en CREUS

Se encuentra en su etapa final la inscripción a la Diplomatura en Gestión Cultural y Deportiva que se dictará en CREUS, una propuesta de formación pensada para potenciar proyectos, fortalecer herramientas de gestión y acompañar el desarrollo cultural y deportivo en nuestra comunidad.

Esta diplomatura forma parte de las políticas que promueven el acceso a la educación superior en Coronel Suárez, generando oportunidades concretas de capacitación con salida práctica y compromiso territorial.

👉 La inscripción se realiza a través del sistema SIU Guaraní.

📄 Para facilitar el proceso, se encuentra disponible el instructivo paso a paso: https://bit.ly/instructivocreus

📲 Por consultas o acompañamiento en la inscripción, comunicarse con CREUS al 2926 45-1146.

⚠️ Últimos llamados a inscripción. No pierdas la oportunidad de sumarte a esta propuesta de formación que apuesta al crecimiento personal y colectivo.