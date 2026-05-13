EL INTENDENTE DECRETÓ DUELO POR LA MUERTE DEL DOCTOR PALENZONA

Con profundo dolor, el Intendente Municipal Ricardo Moccero junto a todo su Gabinete lamenta el fallecimiento del doctor Ernesto Palenzona, un ciudadano que dedicó gran parte de su vida al servicio de la comunidad.

Ya sea representando a su pueblo desde una banca en el Concejo Deliberante, desempeñándose como Secretario de Gobierno o llevando adelante durante décadas la Liga Regional de Fútbol, Ernesto dejó una huella imborrable en Coronel Suárez.

Hombre auténtico, de fuertes convicciones y con un gran sentido del humor, su personalidad nunca pasó desapercibida. Sus recorridas por las dependencias municipales siempre dejaban una charla, un consejo y una sonrisa, haciendo de cada encuentro un sentido intercambio de experiencias.

Elevamos una plegaria por su eterno descanso y abrazamos con profundo cariño a su esposa, hijos, amigos y vecinos, quienes sin dudas extrañarán su presencia.

Gracias, Ernesto, por tu enorme entrega y por todo lo que dejaste en nuestra comunidad.

Se te va a extrañar.

Intendente Ricardo Moccero