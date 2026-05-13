ATENCIÓN VECINOS! INICIÓ LA TEMPORADA DE PODA

Desde el área de Ambiente informamos que ya está habilitado el registro de podadores autorizados para llevar adelante tareas de poda del arbolado urbano.

🖋️ Consultá el listado de podadores autorizados escaneando el código QR o ingresando a 👉 https://bit.ly/podadores_habilitados_2026

🪴 Importante:

✅ Para podar necesitas autorización municipal.

📍 Se solicita en el Corralón Municipal (Av. Teresita de Castilla 764) o en la oficina de Ambiente (Av. Alsina 150).

✅ La poda debe ser realizada por podadores habilitados.

✅ Al finalizar, no deben quedar ramas en la vereda ni en la calle.

⚠️ El retiro de los restos de poda es responsabilidad del frentista y/o podador.

✅ Ante el incumplimiento de la Ordenanza 7550, se procederá a sancionar con multa.

🚫 Evitemos obstrucciones y cuidemos entre todos la limpieza y seguridad de nuestra ciudad.