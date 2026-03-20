El domingo 29 pedaleamos a Piñeyro

La bicicleteada ya tiene nueva fecha y nos volvemos a encontrar para disfrutar de una jornada única en contacto con la naturaleza. Organiza la dirección de Turismo y Ambiente.

👉 El domingo 29 de marzo salimos rumbo a Piñeyro en un recorrido de 42 kilómetros (ida y vuelta), atravesando caminos rurales y descubriendo los paisajes de nuestro distrito.

Al llegar, compartiremos un almuerzo y una guitarreada con música folklórica en el Club Olimpo, sumando un espacio de encuentro, cultura y disfrute.

Para participar inscribirte en el link: https://bit.ly/bicicleteadapiñeyro en Bicicletería Freddy, ubicada en Av. E. Casey 1232.

Cronograma:

🕥 10:30 hs: concentración en el playón de la estación del Ferrocarril

🕚 11:00 hs: salida

🕧 12:30 hs: llegada a Piñeyro

🕧 14:00 hs: almuerzo y guitarreada

🕑 14:15 hs: regreso en grupo

Una propuesta para vivir el deporte, el turismo y la comunidad en un mismo día.