21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down

Este 2026 bajo el lema “Juntos contra la soledad”

🗣Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que busca generar conciencia sobre los derechos, la inclusión y el valor de las personas con discapacidad intelectual.

👨‍👩‍👦Este año, el lema elegido es “Juntos contra la soledad”, una invitación a reflexionar sobre cómo la soledad y el aislamiento afectan a muchas personas con síndrome de Down y a sus familias.

💪🏼La campaña propone trabajar colectivamente para construir comunidades más inclusivas, donde todas las personas puedan sentirse parte y desarrollar vínculos reales.

La iniciativa también destaca que la inclusión debe darse en todos los ámbitos de la vida: en la escuela, en el trabajo y en la comunidad, promoviendo espacios donde cada persona sea valorada y respetada.

👉🏻El síndrome de Down es una alteración genética causada por la presencia de material genético extra en el cromosoma 21, lo que puede generar discapacidad intelectual y algunas características físicas particulares. Sin embargo, con el acceso a la salud, a la educación inclusiva y a programas de apoyo adecuados, las personas con síndrome de Down pueden desarrollarse plenamente y participar activamente en la sociedad.

🗓La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, con el objetivo de promover una mayor conciencia pública y reconocer la dignidad, los derechos y las valiosas contribuciones de las personas con síndrome de Down en nuestras comunidades.