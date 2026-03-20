Llega una nueva edición de Feria Suárez Produce con artesanos y productores locales… ¡y además se arma la fiesta cervecera al lado nuestro! 😁🎉
En el Paseo del Riel se estará celebrando una edición especial de la Biergarten, inspirada en el espíritu de San Patricio, con música en vivo, patio gastronómico y cervezas artesanales suarenses para disfrutar con amigos. 🍺🎶
👉 Plan ideal para el domingo:
🧺 Recorrer la feria y conocer la producción local
🌱 Huerta, alimentos y artesanías
🍔 Patio gastronómico
🍺 Cerveza artesanal
🎶 Música en vivo
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¡Este domingo se vive una jornada especial en el Galpón!
Llega una nueva edición de Feria Suárez Produce con artesanos y productores locales… ¡y además se arma la fiesta cervecera al lado nuestro! 😁🎉
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