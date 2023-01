EL CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO, ALBERTO FERNANDEZ, SE PREGUNTA…» Y LOS CONTROLES MUNICIPALES» ?

En la nota que nos envía a la redacción de Radio Ciudad Noticias, con pedido de publicación indica….

Vivimos con mi Sra. desde que nos casamos hace 40 años, en una chacra “La Deseada”, sobre la Ruta 85 frente a nuestra querida ciudad de Cnel. Suárez.

Todos los “suarenses” saben que la vera de la Ruta 85 frente a nuestra chacra, es el lugar elegido por mucha, mucha gente, para instalarse a descansar, tomar mate, jugar con los niños, etc., etc. Realmente que se haya elegido este espacio público como lugar de esparcimiento, es algo que en lo particular no nos molesta en absoluto, es más, nos encanta que la gente disfrute del mismo, obviamente asumiendo que se trata de una Ruta Provincial con todos los riesgos que ello significa.

Pero si bien existe esa cantidad de gente que se comporta como corresponde, gozando del lugar y pasando lindos momentos, también existen aquellos que no solo no respetan las normas de convivencia, sino que molestan de sobre manera y además ponen en serio riesgo a otros vecinos. Me refiero concretamente a los conductores de los autos y sobre todo de las motos, con velocidades y ruidos de los caños de escape, que realmente hacen daño. Corren picadas, tanto autos como motos (éstas últimas además hacen Willy por el medio de la ruta) a importantes velocidades, ocasionando además, fuertes y muy molestos ruidos, por la intervención mecánica adrede de los escapes de sus rodados.

Si a todo lo expuesto, le agregamos que esto ocurre no solo en horario diurno, sino también a altas horas de la noche y madrugada, cuando existen muchas posibilidades de que estos conductores no superen los controles de alcoholemia, que muchas veces ni luces tienen, todo se potencia mucho más.

Por Ej. la noche del viernes 6 y madrugada del sábado 7 del corriente mes, a las 2 de la mañana de ese sábado, fue realmente impresionante el ruido y picadas de varias motos. Digo yo, las autoridades municipales, los inspectores, la policía, no escuchan ni ven lo que pasa en la ciudad ? Y si lo saben, por qué no actúan ? Falta decisión política para enfrentar el problema ?

Creo que, como tantas otras cosas, hasta que no haya un accidente (espero que no ocurra), no se “toman las medidas de prevención” que deberían tomarse.

Me consta que existen ordenanzas vigentes como por ejemplo la 6486 y la 7656, referidas a ruidos molestos y sus consecuencias, también que el HCD trató este tema en varias oportunidades reclamándole al Poder Ejecutivo su cumplimiento.

Como vecino, les pido a las autoridades Municipales, que si tienen “las herramientas” legales para solucionar este problema que nos aqueja no solo a los que vivimos en este lugar, sino que esto sucede incluso en varias avenidas de la ciudad, que tomen las medidas necesarias para impedir que esto siga ocurriendo.

Alberto D. FERNÁNDEZ

D.N.I.: 13.323.072