EL CFL SUARENSE FESTEJÓ 40 AÑOS DE HISTORIA

En un emotivo acto que unió pasado, presente y futuro, el Intendente Municipal Ricardo Moccero, junto al Jefe de Gabinete Mauro Moccero, hizo entrega de un aporte económico de 2 millones de pesos al Centro de Formación Laboral N.º 401, que serán destinados a finalizar la construcción del aula taller. Un paso más en esta historia que comenzó hace 40 años con un sueño: el de educar para el trabajo.

🗣️Durante su discurso, el Intendente Ricardo Moccero anunció además la firma de un convenio para la construcción de viviendas sociales, cuya mano de obra estará a cargo de los propios estudiantes del CFL. Un proyecto profundamente humano que no solo brinda formación real, sino también respuestas concretas ante la crisis habitacional que viven muchas familias. Se estima que el próximo viernes será la presentación oficial, y en poco más de tres meses, estará lista la primera vivienda en terrenos municipales.

🏡“No podemos mirar para otro lado. Cuando vemos familias con chicos que están siendo desalojadas, sabemos que el Estado debe actuar. Y este proyecto nos une como comunidad: Municipio, institución, estudiantes, comercios, todos trabajando por quienes más lo necesitan”, expresó con fuerza Ricardo Moccero.

🌟 Educar para transformar

🏫Desde su creación en 1985, el CFL ha sido sinónimo de oportunidades. En 2015, con la gestión del Intendente Moccero, se hizo realidad el anhelo de la sede propia. Hoy, el Centro continúa creciendo con nuevas aulas, más cursos y un compromiso inquebrantable con el trabajo digno.

📎En estos 40 años, se dictaron más de 800 cursos, participaron más de 80 instructores y más de 10 mil egresados se encuentran hoy insertos en distintos espacios laborales. Son cifras que hablan de un proyecto educativo que cambia vidas.

👨‍🦰El director del CFL, Guillermo Fabris, agradeció profundamente a la Gestión Municipal por seguir inviertiendo y acompañando a la educación laboral, sobre todo en tiempos donde el Gobierno Nacional ha desfinanciado la educación en oficios:

📝“Fortalecemos la cultura del trabajo como motor de desarrollo social. Lo hacemos juntos, con esfuerzo, con comunidad y con un Estado local que no baja los brazos”.

🔧 También se destacaron otras acciones desarrolladas en el marco del convenio con el Municipio, como trabajos de pintura en los CAPS del distrito, instalaciones eléctricas y de gas en viviendas sociales, con la participación de estudiantes y el acompañamiento solidario de comercios locales.

📈”Tenemos un déficit habitacional de más de 1800 viviendas. Y muchas familias están esperando una solución. Este proyecto no es del Municipio: es de toda la comunidad. Porque cuando hay voluntad política y compromiso social, los sueños se construyen con ladrillos y esperanza. Sigamos trabajando unidos. Porque en tiempos difíciles, nadie se salva solo.”

👥Acompañaron el acto el coordinador del Instituto Provincial de Formación Laboral, Maximiliano Margiotta, funcionarios del Gabinete Municipal, autoridades educativas, instructores, estudiantes y toda la comunidad del Centro de Formación Laboral.