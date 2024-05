El CePeac celebró su 1° aniversario honrando el arte y la cultura

Un año de pasión, formación y compromiso con la comunidad

El Intendente Ricardo Moccero acompañó la jornada y destacó la decisión y gestiones que posibilitaron, poner en marcha la institución que generará profesores de artística. A pedido de los directivos del CePeac, se comprometió a gestionar la apertura de un nuevo ciclo educativo para el año próximo, dada la gran demanda de estudiantes de ser parte del Centro de Producción y Educación Artístico Cultural.

Al grito de “Viva la Educación Pública”, con gran alegría y orgullo, el Centro de Producción y Educativa Artística Cultural (CePeac) celebró su primer aniversario en un evento colmado de música y muestras artísticas. La jornada contó con la presencia del Intendente Ricardo Moccero, autoridades educativas, consejeros escolares, docentes, alumnos y la comunidad en general.

El Intendente Moccero destacó la importancia del Centro de Producción y Educación Artístico Cultural para la ciudad y la región, formando docentes de excelencia

«Es un orgullo para nosotros haber podido concretar este sueño largamente anhelado. Agradezco a las autoridades bonaerenses de educación por tomar la decisión de impulsar este centro de formación artística en Coronel Suárez y a todos ustedes que son parte del proyecto que cultiva el arte como un valor que ilumina la comunidad».

Por su parte el director de la institución Hernán Rools expresó su máximo agradecimiento por ser parte de la comunidad educativa, cuyo principal propósito es fomentar el arte y la cultura.

“En el Cepeac no sólo enseñamos canciones y contenidos pedagógicos musicales, sino que cultivamos la capacidad de expresar el alma humana, conectando con los demás de una manera profunda; cada uno de ustedes, ya sea estudiantes como miembros del personal, ha contribuido al espíritu e historia de esta institución» afirmó.

“En cada ensayo, lección y presentación vemos reflejada la misión de nuestra escuela, fomentar la excelencia con futuros docentes, profesores de música y personas con valores y compromisos con los demás.

También dejó su mensaje de agradecimiento la alumna Noelia Giménez quien destacó la «excelencia educativa» de la institución que, no sólo formará profesores de música y arte, sino hombres y mujeres con valores de respeto, solidaridad y responsabilidad.

Silvina Díaz, ex Inspectora de Artística, remarcó la relevancia de la institución en la formación de docentes, al tiempo que destacó las gestiones desarrolladas por el Intendente Ricardo Moccero para la puesta en marcha del CePeac a meses de asumir su gestión, convirtiéndose para ella, en un sueño «largamente anhelado y deseado» que se concretó el año pasado.

✍️»Este sueño radica en la importancia de contar en Coronel Suárez y la región con docentes de arte formados académicamente, que era una necesidad histórica y que por fin se logró el año pasado, gestándose esta hermosa comunidad educativa», remarcó.

Cerrando el acto, el Intendente Moccero agradeció a todos los que hacen parte del CePeac, “el CePeac tiene un futuro brillante por delante. Con el compromiso de sus docentes y alumnos, y el apoyo de la comunidad, seguirá siendo un faro de arte y cultura en Coronel Suárez y la región”, remarcó el Jefe Comunal.

#CePeac #PrimerAniversario #Arte #Cultura #FormaciónDocente #Comunidad #CoronelSuárez