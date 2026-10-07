Se realizó el sorteo de 10 terrenos municipales en Pueblo San José, dando continuidad a una política de acceso al suelo urbano que busca generar nuevas oportunidades para que más familias puedan proyectar y construir su vivienda. Ingresa al listado completo de adjudicatarios: bit.ly/lotessanjose
El acceso a la tierra requiere planificación, generación de suelo urbano, ordenamiento y obras de infraestructura que permitan acompañar el crecimiento de cada localidad.
En ese proceso es fundamental el trabajo de la Subsecretaría de Vivienda, coordinada por el Dr. Luciano Leibold, junto a todo su equipo, que lleva adelante las tareas administrativas, técnicas y de acompañamiento necesarias para avanzar en cada adjudicación.
Agradecemos especialmente al escribano Agustín Matta por su acompañamiento durante el procedimiento, aportando transparencia y formalidad a cada instancia.
Cada terreno representa mucho más que un lote: es la posibilidad de proyectar un hogar, arraigarse y construir futuro en Pueblo San José.
Más suelo urbano, más planificación y más oportunidades para que nuevas familias puedan avanzar hacia la casa propia.
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