*Diez nuevas familias dieron un paso hacia el sueño de la casa propia en Pueblo San José*

Serealizó el sorteo de 10 terrenos municipales en Pueblo San José, dando continuidad a una política de acceso al suelo urbano que busca generar nuevas oportunidades para que más familias puedan proyectar y construir su vivienda. Ingresa al listado completo de adjudicatarios:

El acceso a la tierra requiere planificación, generación de suelo urbano, ordenamiento y obras de infraestructura que permitan acompañar el crecimiento de cada localidad.

En ese proceso es fundamental el trabajo de la Subsecretaría de Vivienda, coordinada por el Dr. Luciano Leibold, junto a todo su equipo, que lleva adelante las tareas administrativas, técnicas y de acompañamiento necesarias para avanzar en cada adjudicación.