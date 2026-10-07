A punto de agotarse la 17ª edición del libro “La gastronomía de los alemanes del Volga” del escritor Julio César Melchior

l libro, que reúne el trabajo de investigación más completo sobre la cocina tradicional y la memoria oral de las colonias de Coronel Suárez y aldeas de los alemanes del Volga del país, alcanza un nuevo hito cultural. Y mientras la décima séptima edición está a punto de agotarse, Melchior ya está preparando una nueva edición con más capítulos y más recetas para satisfacer a lectores e instituciones de todo el país.

Fruto de varios años de investigación y minucioso trabajo de campo, recopilación de testimonios directos y consulta de fuentes primarias, el libro “La gastronomía de los alemanes del Volga” no se limita a ser un mero recetario; es, ante todo, el rescate de las recetas originales que los inmigrantes trajeron desde las lejanas tierras del Volga cuando llegaron a la Argentina.

A lo largo de sus páginas y diez capítulos, el autor cataloga más de 150 recetas tradicionales —muchas de ellas transmitidas exclusivamente de generación en generación mediante la tradición oral—. Platos emblemáticos de la mesa cotidiana y festiva, que quedan registrados con exactitud para asegurar su preservación entre las nuevas generaciones.

El libro “La gastronomía de los alemanes del Volga” es un lenguaje de identidad, resistencia y afecto. Cada plato conserva la memoria de las abuelas, el aroma de las cocinas a leña y la calidez del hogar que cruzó océanos para echar raíces en la pampa.

El enorme éxito del libro también responde al valor que tiene como documento histórico y al trabajo de difusión que el autor realiza día a día desde sus canales digitales. El blog Hilando Recuerdos, espacio fundado por Melchior que ha celebrado este año 27 años de labor ininterrumpida como referente digital de la colectividad y sus cuentas personales en las redes sociales han funcionado como los principales nexos de contacto con lectores de distintos puntos de la Argentina.

Asimismo, la organización logística, la atención de pedidos directos y la presencia en ferias y fiestas tradicionales cuentan con la valiosa gestión en ventas, publicidad, stands y edición de redes sociales de María Rosa Silva Streitenberger de Melchior y María Claudia Melchior, dos soportes clave en el esquema de difusión de la obra.

Con los últimos ejemplares a punto de agotarse, el libro “La gastronomía de los alemanes del Volga” de Julio César Melchior consolida su vigencia como un clásico imprescindible en la bibliografía historiográfica y la investigación patrimonial, posicionándose como un pilar fundamental para la preservación de la identidad cultural no solamente de las colonias de Coronel Suárez sino también de los alemanes del Volga y la memoria social del país. Por ello, se recomienda a los lectores, investigadores e instituciones interesados a apresurarse a reservar y adquirir los últimos ejemplares que están disponibles de esta décima séptima edición, antes de que se agote.