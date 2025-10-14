Verificación Policial del Automotor

La verificación policial del automotor es obligatoria para concretar la inscripción inicial de un vehículo 0 km y/o transferir un dominio de vehículo usado.

🆗En Coronel Suárez la planta funciona en calle Mar del Plata y Sargento Cabral (ex Corralón Municipal) a partir de las 8 hs.