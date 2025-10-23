Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del Centro Blanco y Negro para el 2 de noviembre.

La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. Expte. 21.209-187113, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria:

Coronel Suárez, 19 de Octubre de 2025. Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la asociación civil Centro Blanco y Negro el día 02 de Noviembre de 2025, a las 10.00 hs, en primera convocatoria, y a las 10.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Mitre esquina Garibaldi, de la Ciudad de Coronel Suárez, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 112 cerrado al 31/12 del año 2020

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 113 cerrado al 31/12 del año 2021

4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 114 cerrado al 31/12 del año 2022

5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 115 cerrado al 31/12 del año 2023

6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 116 cerrado al 31/12 del año 2024

7) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión normalizadora

😎 Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en el Art. 36 y concordantes del estatuto

9) Elección total de los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 66 y concordantes del estatuto

Mariel Delgado

Normalizadora