La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. Expte. 21.209-187113, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria:
Coronel Suárez, 19 de Octubre de 2025. Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la asociación civil Centro Blanco y Negro el día 02 de Noviembre de 2025, a las 10.00 hs, en primera convocatoria, y a las 10.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Mitre esquina Garibaldi, de la Ciudad de Coronel Suárez, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;
2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 112 cerrado al 31/12 del año 2020
3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 113 cerrado al 31/12 del año 2021
4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 114 cerrado al 31/12 del año 2022
5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 115 cerrado al 31/12 del año 2023
6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 116 cerrado al 31/12 del año 2024
7) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión normalizadora
😎 Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en el Art. 36 y concordantes del estatuto
9) Elección total de los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 66 y concordantes del estatuto
Mariel Delgado
Normalizadora
