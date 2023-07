Deportes Juveniles: avanza la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

Siguen en competencia los equipos suarenses de Fútbol PCD femenino, sub 14 y sub 16 de hockey y sub 17 masculino y femenino de vóley.

????Continúa la etapa regional de los Juegos Bonaerenses con mira a lo que será la final provincial el próximo mes de septiembre en Mar del Plata, de la que hasta el momento ya participa una delegación de más de 90 jóvenes suarenses.

✏El pasado lunes 10, se desarrolló la instancia regional de Fútbol PCD en la localidad de Daireaux donde el equipo femenino de Coronel Suárez clasificó a la final provincial en Mar del Plata.

????El día martes 11, tuvo lugar la disciplina Atletismo PCD en Henderson. Se esperan aún los resultados.

????Y Fútsal en Carhué quedando los equipos suarenses fuera de competencia.

El miércoles 12, se desarrolló la Copa Buenos Aires en la disciplina Hockey siendo sede Coronel Suárez en cancha de Blanco y Negro. Pasaron a la semifinal las categorías sub 14 y sub 16.-

????Finalmente, en la jornada del jueves 13, tuvo lugar en Daireaux la Copa Buenos Aires en la disciplina Vóley. Pasando a semifinales los equipos de Coronel Suárez de las categorías sub 17 masculino y femenino, sub 16 y sub 14. Mientras que las sub 15 femenino y masculino, quedaron fuera de la competencia.

????Las actividades continúan luego del receso invernal con el siguiente cronograma:

????31 de julio: Básquet Femenino en General La Madrid y Fútbol 11 en el polideportivo abierto de Coronel Suárez.

????1 agosto: Badminton y Handball Playa sub 18 masculino en Daireaux

????2 de agosto: Bech Vóley en Daireaux

????3 de agosto: Básquet Masculino en Henderson

????4 de agosto: Handball sub 14 Femenino en Henderson