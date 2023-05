Deportes: Con 2091 inscriptos comienza la etapa local de los Juegos Bonaerenses

Bajo la organización de la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez, este jueves 11 de mayo, a las 10:00, en el Palacio de los Deportes del Centro Blanco y Negro; se disputará la disciplina Básquet 3×3 sub 14, sub 16 y sub 18 masculino y sub 18 femenino.

✔️A la misma hora, en el polideportivo municipal abierto, tendrá lugar Fútbol 11 sub 14 masculino y sub 18 masculino y femenino.

➡️En tanto el cronograma para la semana que viene, será el siguiente:

Martes 16 de Mayo:

????️9:30 Básquet Masculino y Femenino en Blanco y Negro.

Miércoles 17 de Mayo:

????️9:30 Futsal Masculino sub 14, sub 16 y sub 18 en el polideportivo municipal.

????️9:30 Hockey Femenino sub 14, sub 16 y sub 18 en Blanco y Negro

????️9:30 Beach Vóley masculino y femenino en Deportivo Sarmiento

Viernes 19 de Mayo:

????️11:00 Patín en polideportivo municipal abierto.