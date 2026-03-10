Se abrió la licitación para la remodelación del ingreso por Rivas del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”

En Coronel Suárez no frenamos la obra pública: la transformamos en más salud, más capacidad de respuesta y más tranquilidad para cada familia. Cuando el Estado invierte en infraestructura sanitaria, invierte en más cuidado y mejor atención para nuestra gente.

En este marco, el último 6 de marzo se realizó la apertura de la licitación para la remodelación integral del ingreso por calle Rivas al Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”; una obra prioritaria en materia de salud del distrito, donde se concentran gran parte de las prestaciones médicas y de emergencia de toda la población.

Ante la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, el Municipio decidió avanzar con recursos propios —provenientes en parte de la tasa de Salud— reafirmando el compromiso de reinvertir cada aporte de los vecinos en mejoras concretas para el sistema sanitario local.

La intervención se enmarca en una planificación general de reorganización del nosocomio e incluye la puesta en valor del antiguo acceso: se removerán rampas, escaleras y veredas existentes para generar una nueva distribución, adaptada a las normativas vigentes y pensada para garantizar un ingreso más seguro, ordenado y accesible.

Además, la obra contempla la reparación de veredas y pluviales, mejoras en carpinterías y la incorporación de equipamiento urbano como iluminación, bancos, bicicleteros y cestos, jerarquizando el espacio público y optimizando la circulación.

Con esta obra, el Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” fortalecerá su infraestructura y su capacidad de respuesta.