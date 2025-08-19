Niños y jóvenes del Programa Envión representaron a Coronel Suárez y ganaron proyectos en “Decisión Niñez”

Con gran orgullo, una delegación de niños y jóvenes del Programa Envión Santa Trinidad y de la Escuela Primaria N°6 de Cura Malal representaron a Coronel Suárez en la Asamblea Regional del Programa Bonaerense “Decisión Niñez”, realizada en la ciudad de Bahía Blanca.

👍Acompañados por la subdirectora de Desarrollo Social, Ana Garippe, los jóvenes presentaron sus propuestas en este espacio de participación ciudadana, que garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a decidir sobre proyectos que impactan directamente en su comunidad.

➡️En esta instancia zonal, los dos proyectos presentados por Coronel Suárez resultaron ganadores:

✔️Proyecto “Refuerzo al barrio” – Grupo de 13 a 17 años del Programa Envión Santa Trinidad: construcción de una canchita de fútbol en el barrio Techo Digno.

✔️ Proyecto “Una vacuna de colores” – Grupo de 8 a 12 años de la Escuela Primaria N°6 de Cura Malal: propuesta destinada a colaborar con el CAPS de la localidad.

💲Cada iniciativa recibirá un subsidio de $1.200.000, lo que permitirá a los grupos concretar sus ideas y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

🎀🎊El programa “Decisión Niñez”, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se enmarca dentro del presupuesto participativo y promueve el ejercicio de la ciudadanía desde edades tempranas, otorgando a niños y adolescentes la posibilidad de decidir sobre proyectos financiados con fondos públicos que mejoren su entorno.

💪Con estos logros, la Gestion del Intendente Ricardo Moccero reafirma su compromiso con la participación juvenil, destacando la creatividad, el liderazgo y el compromiso social de las nuevas generaciones.