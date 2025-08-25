HERIDO CON AIRE COMPRIMIDO

La Policía de Seguridad Comunal Seccional Segunda Huanguelen informa a la comunidad que, en el dia de ayer un vecino de nuestra ciudad circunstancias que circulaba por la arteria 9 interseccion calle 39 abordo de su bicicleta sintio un golpe en el cuello lateral derecho notando que habia recibido un impacto de “balin” (aire comprimido) siendo trasladado al nosocomio local. Mismo presenta lesiones leves que no revisten gravedad. Se estan realizando investigaciones tendientes a dar con el autor del hecho. Tomo intervencion la Ayudantia Fiscal de Coronel Suarez.