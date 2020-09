CONTINUÁMOS EN FASE 5

Reunido el Comité de Crisis: el Intendente Municipal Ricardo Moccero, Jefe de Gabinete Néstor Carbini, presidente del Concejo Deliberante Fabián Gonzalez, concejal Mauro Moccero, doctor Rodrigo Gasteneguy, secretario de Gobierno Gastón Duarte, director del hospital doctor Osvaldo Maldonado, concejal Diego Schneider, Jefe de la Policia Comunal Comisario Martín Otero, Cura Párroco, Alejadro Guidobaldi

Reunido el Comité de Crisis y tras un análisis realizado por los médicos que atienden la emergencia sanitaria atentos al brote epidemiológico resuelve continuar en Fase 5 con las siguientes acciones con respeto a controlar el cumplimiento del protocolo covid-19 y restringir el distanciamiento social

Limitar el número a 4 personas por mesa en los locales gastronómicos para garantizar el distanciamiento social

Se controlará en locales gastronómicos, comerciales, gimnasios, academias de baile y arte y todo espacio que requiera la presencia de vecinos en sus instalaciones el cumplimiento del Protocolo COVID-19 y la presencia del 50% de la capacidad de personas en el interior del local, concientizando a los propietarios de que el NO CUMPLIMIENTO llevará a bajar de fase .

Se controlará el uso obligatorio del tapaboca/nariz en la vía pública .

Durante el fin de semana, se habilitará el balneario municipal y el parque Héroes de Malvinas con riguroso control de policía comunal e inspectores municipales para respetar el protocolo: uso de tapa boca/nariz, no tomar mate, distanciamiento social .

Se realizará la consulta a Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires ante el pedido realizado por la Sociedad Rural de Coronel Suárez de realizar la expo ruralista en el mes de octubre.

Se hará cumplir el Decreto Municipal N° 667, el cual en su artículo 6 expresa que en caso que no se cumpla el distanciamiento social de 2 metros en el interior del comercio se aplicará una multa equivalente al 20% del salario mínimo municipal