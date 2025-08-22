Campaña de Vacunación Antirrábica en la Plaza Conturbi Será este LUNES 25 DE AGOSTO.

El equipo de profesionales desarrollará este lunes 25 de agosto, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza Conturbi -Conturbi entre León XIII y España-.

➡️El operativo se realizará de 9:00 a 12:00hs.

👉Se solicita a los vecinos:

📄Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

🦮Presentar a los perros con correa y collar.

🐈Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

🌧️En caso de lluvia, la jornada será suspendida.