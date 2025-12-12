¡EL ÚLTIMO BINGO DEL AÑO… Y EL MÁS GRANDE!

Preparate para una noche explosiva en el Palacio de los Deportes, con premios, emoción y ese clima único que solo se vive en el Centro Blanco y Negro.

¡Si estabas esperando una señal para venir… acá la tenés! 🤯

📆 Sábado 13 de diciembre

🕘 21:00 hs | Palacio de los Deportes

💥 En la Bola 38: $700.000

🎁 Sorteo de regalos sorpresa con el número de la entrada.

💰 Y además… SORTEO EXTRA DE ¡1.500.000 de pesos! (El cierre del año viene recargado).

🎟 Entrada gratuita

🍔 Cantina toda la noche

Ambiente familiar, buena onda y la adrenalina de cada cartón.

Vení a disfrutar, jugar y cerrar el año con toda la suerte de tu lado.

¡Te esperamos! 🍀🔥