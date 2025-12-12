Preparate para una noche explosiva en el Palacio de los Deportes, con premios, emoción y ese clima único que solo se vive en el Centro Blanco y Negro.
¡Si estabas esperando una señal para venir… acá la tenés! 🤯
📆 Sábado 13 de diciembre
🕘 21:00 hs | Palacio de los Deportes
💥 En la Bola 38: $700.000
🎁 Sorteo de regalos sorpresa con el número de la entrada.
💰 Y además… SORTEO EXTRA DE ¡1.500.000 de pesos! (El cierre del año viene recargado).
🎟 Entrada gratuita
🍔 Cantina toda la noche
Ambiente familiar, buena onda y la adrenalina de cada cartón.
Vení a disfrutar, jugar y cerrar el año con toda la suerte de tu lado.
¡Te esperamos! 🍀🔥
Destacados
¡EL ÚLTIMO BINGO DEL AÑO… Y EL MÁS GRANDE!
Destacados
