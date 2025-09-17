*Comenzó la 13° edición del Torneo de Fútbol Senior en Independiente de Pueblo San José*

Con gran expectativa, el pasado martes 16 de septiembre se puso en marcha la 13° edición del tradicional Torneo de Fútbol Senior en las instalaciones del Club Independiente de Pueblo San José.

En el debut se disputaron emocionantes encuentros en las tres zonas:

📍 Zona 1 – 20:15 hs.

Independiente Rojo 0 – Blanco y Negro 1

Wolframio 1 – Independiente Blanco 0

Libre: Pasman

📍 Zona 2 – 21:40 hs.

San Martín (ST) 2 – Huanguelén A 1

Atlético Ventana 1 – El Progreso 3

Libre: Huanguelén 1

📍 Zona 3 – 23:00 hs.

Sarmiento (C) 1 – Deportivo Sarmiento 1

La Madrid 1 – Alumni Pringles 3

Libre: Bonifacio

La próxima fecha se jugará este viernes 19 de septiembre en el estadio Benito Herr con la siguiente programación:

20:15 hs.

Deportivo Sarmiento vs. Bonifacio

Huanguelén 1 vs. San Martín (ST)

21:40 hs.

Wolframio vs. Independiente Rojo

Huanguelén A vs. Atlético Ventana

23:00 hs.

Blanco y Negro vs. Pasman

Sarmiento Carhué vs. Alumni Pringles

Libres: Independiente Blanco, El Progreso y La Madrid.