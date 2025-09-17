Con gran expectativa, el pasado martes 16 de septiembre se puso en marcha la 13° edición del tradicional Torneo de Fútbol Senior en las instalaciones del Club Independiente de Pueblo San José.
En el debut se disputaron emocionantes encuentros en las tres zonas:
📍 Zona 1 – 20:15 hs.
Independiente Rojo 0 – Blanco y Negro 1
Wolframio 1 – Independiente Blanco 0
Libre: Pasman
📍 Zona 2 – 21:40 hs.
San Martín (ST) 2 – Huanguelén A 1
Atlético Ventana 1 – El Progreso 3
Libre: Huanguelén 1
📍 Zona 3 – 23:00 hs.
Sarmiento (C) 1 – Deportivo Sarmiento 1
La Madrid 1 – Alumni Pringles 3
Libre: Bonifacio
La próxima fecha se jugará este viernes 19 de septiembre en el estadio Benito Herr con la siguiente programación:
20:15 hs.
Deportivo Sarmiento vs. Bonifacio
Huanguelén 1 vs. San Martín (ST)
21:40 hs.
Wolframio vs. Independiente Rojo
Huanguelén A vs. Atlético Ventana
23:00 hs.
Blanco y Negro vs. Pasman
Sarmiento Carhué vs. Alumni Pringles
Libres: Independiente Blanco, El Progreso y La Madrid.
