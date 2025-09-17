La Jefatura de Policía Comunal Coronel Suárez a cargo del Comisario Ariel Morales, informa que en el marco de las tareas de prevención y control que lleva adelante la Policía de Seguridad en conjunto con los distintos destacamentos y dependencias de nuestra ciudad, durante la jornada de ayer en los patrullajes preventivos y controles de tránsito con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, promover la seguridad vial y preservar el orden público, obteniendo como resultado, las siguientes actas de infracción:

*Destacamento Santa Trinidad – Cria. 3ra San José*

Se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Titan 150 cc por infracción al Art. 3 de la Ordenanza Municipal 8305.

Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta Zanella 110 cc, también en el marco del Art. 3 de la misma Ordenanza.

*Comisaría Primera Coronel Suárez*

Se registró una infracción a una motocicleta Honda XR150, por incumplimiento del Art. 3 de la Ordenanza Municipal 8305.

Se constató además una infracción al Art. 3 de la Ordenanza Municipal 7477/21, correspondiente a la venta ambulante sin la debida autorización municipal.

*Destacamento Curamalal*

Se labró infracción al Art. 48 Inc. “S” de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, al constatarse porcinos sueltos en la vía pública.

En la misma jurisdicción, se realizó otra infracción en virtud del Art. 48 Inc. “S” de la mencionada Ley, debido a la presencia de un equino suelto en la vía pública.

Todas las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas municipal para su tratamiento y resolución correspondiente.

La Policía de Seguridad recuerda a la comunidad la importancia de respetar las normativas de tránsito y convivencia ciudadana, como así también de mantener la documentación de los vehículos en regla y adoptar conductas responsables que contribuyan a la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos.