CREUS informa que se encuentra abierta la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño, carrera dependiente de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), para el ciclo lectivo 2026.
✨ Carrera gratuita
⏳ Duración: 36 meses
📅 Inscripciones abiertas hasta el 20 de febrero de 2026.
📌 Mayores de 25 años sin ciclo medio completo:
La inscripción será el 31 de diciembre de 2025.
🖥️ Inscripción online:
Ingresando al siguiente enlace:
https://www.upso.edu.ar/tecnicatura-universitaria-en…/
📞 Consultas:
(2926) 497692
Ciclo lectivo 2026: UPSO – CREUS Inscribite en la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño
