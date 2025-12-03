Ciclo lectivo 2026: UPSO – CREUS Inscribite en la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño

CREUS informa que se encuentra abierta la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño, carrera dependiente de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), para el ciclo lectivo 2026.

✨ Carrera gratuita

⏳ Duración: 36 meses

📅 Inscripciones abiertas hasta el 20 de febrero de 2026.

📌 Mayores de 25 años sin ciclo medio completo:

La inscripción será el 31 de diciembre de 2025.

🖥️ Inscripción online:

Ingresando al siguiente enlace:

https://www.upso.edu.ar/tecnicatura-universitaria-en…/

📞 Consultas:

(2926) 497692