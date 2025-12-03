Homenaje a Inés Bonnaterre: vocación, amor y servicio que perduran

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó un emotivo homenaje a Inés Bonnaterre, terapista ocupacional recientemente fallecida y referente fundamental del equipo de la Dirección de Discapacidad.

📜En el ingreso al salón del edificio Daniel Parentti, espacio donde acompañó a tantos pacientes con dedicación y cariño, se descubrió una placa con su nombre, como gesto de gratitud y memoria permanente hacia su labor.

🩷Inés fue una profesional íntegra, comprometida y profundamente humana. Su trabajo cotidiano estuvo guiado por la empatía, la vocación de servicio y una calidez que dejaba huellas. Acompañó siempre con ternura, con una palabra justa, con una mirada atenta y con la esperanza que necesitan quienes transitan situaciones de gran sensibilidad.

👫El homenaje reunió a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, quienes compartieron un momento de recuerdo y reconocimiento a su vida, su legado y el amor que sembró en cada una de las personas que la conocieron.

❣️Su ausencia duele, pero su ejemplo inspira. Su nombre seguirá representando lo mejor del trabajo comunitario, la inclusión y la entrega al prójimo.