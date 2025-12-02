Asunción y jura de los nuevos Consejeros Escolares y Concejales electos

El Municipio de Coronel Suárez informa que el próximo martes 9 de diciembre se realizarán las ceremonias oficiales de jura y asunción de las autoridades electas en las elecciones legislativas de septiembre 2025, tal cual lo dispone la Junta Electoral Bonaerense.

✔️ 10:00 hs – Jura y asunción de Consejeros Escolares

La Sesión Preparatoria se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante, donde prestarán juramento los nuevos Consejeros Escolares electos por la comunidad. En esta instancia, también se elegirán las nuevas autoridades del cuerpo.

✔️ 20:00 hs – Asunción de Concejales

Ese mismo día, a las 20 horas, en el recinto del Deliberativo Suarense, se realizará la ceremonia de asunción de los Concejales que integrarán el cuerpo legislativo a partir del nuevo período. Durante la sesión, se procederá además a la elección de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante.