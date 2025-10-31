Censo de Viviendas Sociales en Coronel Suárez

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero, informa que los días 04, 05 y 06 de noviembre de 2025, en el horario de 9:00 a 14:00 hs., se llevará a cabo un censo de viviendas sociales destinado a aquellas familias que no hayan sido censadas oportunamente, como paso previo al proceso de escrituración.

👉 El relevamiento tiene como objetivo verificar el estado ocupacional y avanzar en el proceso de escrituración de las viviendas.

📌 Durante la visita, deberá encontrarse en la vivienda un integrante del grupo familiar mayor de 18 años, quien será el encargado de aportar los datos y presentar la siguiente documentación:

DNI de los titulares de la vivienda.

Constancia de CUIL/CUILd de los titulares.

Constancia de casamiento, divorcio o viudez (si correspondiera).

🗂️ Además, se informa que en el hall del Palacio Municipal estará expuesto el listado con la nomenclatura catastral, para que los vecinos puedan consultar si su vivienda será censada y garantizar así su asistencia; como asi también en las redes del Municipo se podrán visualizar el listado.

📌 Las viviendas censadas corresponden a Pueblo San José y Coronel Suárez.

✅ Se entregarán certificados de asistencia para ser presentados en los lugares de trabajo.

➡️Chequeá el listado de las viviendas que se censarán: https://bit.ly/listacenso

Gestión Moccero – Estado presente, garantizando derechos y acompañando a las familias suarenses