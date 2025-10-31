Más de 250 ciclistas en la segunda Vuelta al Sauce Corto

Este domingo 9 de noviembre, a las 11:00, se realizará una nueva edición de la Vuelta al Sauce Corto en el predio del Balneario Municipal, con más de 250 participantes y la presencia del Campeón Argentino de Mountain Bike, Juan Pablo Raffler.

👥El Secretario de Gobierno, Gastón Duarte, y el Director de Deportes, Andrés Mauri, destacaron el trabajo y la dedicación de los organizadores, subrayando que “apostar e invertir en Suárez es realmente muy importante para el distrito. Como municipio nos complace colaborar y seguir apoyando este tipo de eventos que fortalecen el deporte y la comunidad”.

🎤Por su parte, Guillermo Schwindt y Darío Salotti, integrantes de Suárez Bike, agradecieron el acompañamiento del Municipio durante todo el proceso de organización y remarcaron la importancia del trabajo en equipo.

🗓️ Detalles del evento:

*️⃣Mismo circuito que el año pasado

*️⃣18 categorías

*️⃣Premiación del 1° al 5° puesto

*️⃣Cantina del Balneario a cargo de Suárez Bike, con variada oferta gastronómica

*️⃣Servicios de crioterapia y tres masajistas a disposición de los corredores

📍 El público podrá acceder al predio en cualquier momento, ya que el circuito permite el ingreso durante toda la jornada.

📲 Inscripciones abiertas:

www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=inscr&e=690