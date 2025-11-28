Campaña de Vacunación Antirrábica en Pueblo Santa María

El equipo de profesionales desarrollará el VIERNES 5 DE DICIEMBRE una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Paseo del Inmigrante, Plaza “Juan Carlos Roth” de la tercera colonia alemana.

📍 Horario: 9:00 a 12:00 hs.

📢 Se solicita a los vecinos:

• 📄 Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

* 🐕 Presentar a los perros con correa y collar.

* 🐈 Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

🌧️ Se suspende por lluvia.