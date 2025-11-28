El equipo de profesionales desarrollará el VIERNES 5 DE DICIEMBRE una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Paseo del Inmigrante, Plaza “Juan Carlos Roth” de la tercera colonia alemana.
📍 Horario: 9:00 a 12:00 hs.
📢 Se solicita a los vecinos:
• 📄 Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).
* 🐕 Presentar a los perros con correa y collar.
* 🐈 Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.
🌧️ Se suspende por lluvia.
Destacados
Campaña de Vacunación Antirrábica en Pueblo Santa María
El equipo de profesionales desarrollará el VIERNES 5 DE DICIEMBRE una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Paseo del Inmigrante, Plaza “Juan Carlos Roth” de la tercera colonia alemana.
Destacados
YouTube
RSS