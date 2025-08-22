Entrega de aportes económicos por más de 12 millones de pesos a instituciones de Huanguelén
El Intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, junto al Jefe de Gabinete Mauro Moccero y al delegado municipal de Huanguelén, Diego García, encabezaron la entrega de aportes económicos a instituciones de la localidad, reafirmando el compromiso de la Gestión Moccero de acompañar y fortalecer el trabajo comunitario.
Las entidades beneficiadas fueron:
☑️Bomberos Voluntarios
☑️Jardín de Infantes N°907
☑️Escuela de Educación Secundaria N°3
☑️Escuela de Educación Primaria N°15
☑️Taller Protegido
☑️Centro de Jubilados y Pensionados
💪En total, se entregaron subsidios por $12.359.000, destinados a apoyar proyectos, mejorar la infraestructura y garantizar el desarrollo de actividades educativas, sociales y comunitarias en Huanguelén.
Entrega de aportes económicos por más de 12 millones de pesos a instituciones de Huanguelén
Entrega de aportes económicos por más de 12 millones de pesos a instituciones de Huanguelén
YouTube
RSS