Entrega de aportes económicos por más de 12 millones de pesos a instituciones de Huanguelén

Entrega de aportes económicos por más de 12 millones de pesos a instituciones de Huanguelén

El Intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, junto al Jefe de Gabinete Mauro Moccero y al delegado municipal de Huanguelén, Diego García, encabezaron la entrega de aportes económicos a instituciones de la localidad, reafirmando el compromiso de la Gestión Moccero de acompañar y fortalecer el trabajo comunitario.

Las entidades beneficiadas fueron:

☑️Bomberos Voluntarios

☑️Jardín de Infantes N°907

☑️Escuela de Educación Secundaria N°3

☑️Escuela de Educación Primaria N°15

☑️Taller Protegido

☑️Centro de Jubilados y Pensionados

💪En total, se entregaron subsidios por $12.359.000, destinados a apoyar proyectos, mejorar la infraestructura y garantizar el desarrollo de actividades educativas, sociales y comunitarias en Huanguelén.