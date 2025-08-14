Campaña de Vacunación Antirrábica en la Plaza Conturbi

El equipo de profesionales desarrollará el viernes 22 de agosto, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza Conturbi -Conturbi entre León XIII y España-.

El operativo se realizará de 9:00 a 12:00hs.

Se solicita a los vecinos:

Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

Presentar a los perros con correa y collar.

Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

En caso de lluvia, la jornada será suspendida.