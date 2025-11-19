Acompañar a nuestros seminaristas es una tarea de toda la Iglesia.
Cada vocación nace del amor de Dios, pero también crece gracias a la oración y al apoyo de todos nosotros.
Esta campaña de la Arquidiócesis, vigente hasta diciembre, nos invita a colaborar con la formación de quienes se preparan para ser sacerdotes, ayudando a cubrir los gastos de su vida y estudio en el Seminario Mayor de Mercedes-Luján.
Tu aporte hace posible que nuestros futuros pastores sigan caminando.
Conseguí tu bono en tu parroquia o hacé tu donación por transferencia.
