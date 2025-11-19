*Avanza la obra pluvial sobre avenida Casey: corte parcial de circulación*

La secretaría de Obras Públicas informa que continúan los trabajos finales de la obra pluvial sobre avenida Casey, en el sector del Anfiteatro Municipal: pavimento de cruce en el sector de las vías del ferrocarril, reconstrucción de veredas y puesta en valor de la senda de la salud, trabajos que mejorarán de manera integral el tránsito vehicular y peatonal.

Para ejecutar estas tareas, en una primera etapa se realizará el corte de un carril de circulación a la altura de calle Junín, en ambas manos.

Se solicita a peatones, ciclistas y automovilistas circular con máxima precaución y respetar la señalización dispuesta, con el fin de garantizar la seguridad de todos mientras continúan los trabajos.