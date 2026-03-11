Caminata por el Día de la Mujer: encuentro, reflexión y reconocimiento

Este miércoles 11 de marzo por la mañana se realizó una caminata en el marco del Día Internacional de la Mujer, con punto de partida en el Anfiteatro Inda Ledesma, organizada por el Consejo de Personas Mayores. La propuesta reunió a vecinas de la comunidad que se sumaron a compartir un momento de encuentro, reflexión y reconocimiento al rol de las mujeres en la vida social.

👥La actividad contó con la presencia del secretario de Gobierno, Gastón Duarte, quien acompañó la jornada y dedicó unas palabras a las participantes. Durante su mensaje destacó la importancia de valorar el aporte de las mujeres en los distintos ámbitos de la comunidad.

♥️“Coronel Suárez también se construye todos los días con el trabajo de muchas mujeres que participan en instituciones, organizaciones y en la vida cotidiana. Muchas veces ese esfuerzo no siempre se ve, pero es clave para que nuestra comunidad siga creciendo”, expresó.

💪Además, invitó a seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro y participación, destacando la importancia de compartir y reconocer el camino recorrido por tantas mujeres.

🥰La caminata se desarrolló en un ambiente distendido y de compañerismo, dejando en claro que estos momentos de encuentro también son una forma de reconocer y poner en valor a quienes, todos los días, aportan al desarrollo de la comunidad.