Vuelve la Peatonal Criolla: tradición, asado y cultura en el Paseo del Riel

El próximo domingo 12 de abril, el tradicional Paseo del Riel será escenario de la 5° edición de la Peatonal Criolla, una propuesta que celebra nuestras raíces, el trabajo de las instituciones y el talento de los artistas locales.

Un clásico de la “Peatonal Criolla” es el Campeonato del Mejor Asador Suarense – Premio “Juan Carlos Heuman”, que convoca a instituciones de todo el distrito en un verdadero encuentro popular donde el asado, la música y la tradición serán protagonistas.

📞 Las instituciones interesadas en participar pueden inscribirse llamando al 429-215 o a través de Instagram @suarezjuventud