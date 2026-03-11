Trabajo articulado entre el Municipio y la Casa de la Justicia para llevar asesoramiento jurídico a cada localidad del distrito

El intendente municipal Ricardo Moccero, junto al secretario de Gobierno y Seguridad Gastón Duarte y la secretaria Privada doctora Inés Frayssinet, mantuvieron una reunión de trabajo con la doctora Fabiana Vannini, Defensora General de Bahía Blanca y con la secretaria general de la Defensoría, doctora Jaqueline Rodríguez.

➡️Durante el encuentro se generó un enriquecedor intercambio orientado a fortalecer la articulación de la asistencia jurídica gratuita, con el objetivo de acercar herramientas legales y acompañamiento a vecinos del distrito.

📋En ese marco, se avanzó en la organización de un cronograma de atención de la Casa de la Justicia en las distintas localidades del distrito, facilitando que más personas puedan acceder a asesoramiento legal sin necesidad de trasladarse.

🚹Además, se proyectó la posibilidad de que una abogada brinde asesoramiento en temas judiciales destinado especialmente a personas mayores, en articulación con el Consejo de Personas Mayores, fortaleciendo así el acompañamiento y la orientación jurídica para este sector de la comunidad.