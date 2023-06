Avanza la etapa local de los Juegos Bonaerenses

En el transcurso de la semana se conocieron los deportistas suarenses que competirán en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses/Deportes en la disciplina Tenis:

????Sub 14 Single Masculino Pedro Casarino; Sub 14 Doble Masculino Pedro Casarino/Máximo Margiotta; Sub 16 Single Masculino Mateo Bustamante; Sub 16 Doble Masculino Bautista Almaraz/Simón Sein; Sub 18 Single Masculino Lucio Lang; Universitario Single Agustín Schmidt; Sub 14 Single Femenino Mía Frayssinet; Sub 14 Doble Femenino Clara Tagle/Martina Zaballa; Sub 16 Single Femenino Julia Arduin; Sub 16 Doble Femenino Julieta Leonardi/Guadalupe Lusarreta; Sub 18 Alberdi Margarita y Universitario Femenino Agustina Owen.

????El próximo jueves 29, tendrá lugar la disciplina Natación en el natatorio del Centro Blanco y Negro.

????‍♂️En lo que respecta a Personas Mayores, durante el jueves 22 de junio se llevó a cabo en instalaciones del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi” la etapa interna local de la disciplina Burako, obteniendo el primer puesto Daniel Wainbender.

✔️La próxima semana continúan las competencias para los adultos de la ciudad cabecera con el siguiente cronograma:

????Lunes 26, 14:30horas, Orientación. Lugar: Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors

????Lunes 26, 8:00hs., Bochas Masculino. Lugar: Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”

????Miércoles 28, 8:30hs., Bochas Femenino. Lugar: Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”.

????Miércoles 28, 13:30hs., Pentatlón Femenino. Lugar: Salón Gimnasio Club Atlético Boca Juniors.

????Jueves 29, 13:00hs., Caminata. Lugar: Pista Polideportivo Municipal (Israel y Av. Casey).

????Cabe destacar que los ganadores en las distintas disciplinas de nuestra localidad y Huanguelén jugarán una final local para dirimir quienes representarán al distrito en la etapa regional.