Basquetbol Verdirrojo: Mateo Rincón se va ha jugar a Mar del Plata

Desde el club le queremos desear el mayor de los éxitos a Mateo Rincón, quien se formó en nuestro club desde los 3 años, recorriendo cada etapa de las formativas hasta llegar a Primera División. Verlo crecer, esforzarse y cumplir este nuevo objetivo nos llena de orgullo.

Hoy inicia una nueva etapa en Unión de Mar del Plata, donde formará parte del plantel de la Liga Argentina, y no tenemos dudas de que va a dejar bien representados nuestros colores.

¡Este siempre va a ser tu club, Mateo!

Muchos éxitos en este gran desafío