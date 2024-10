Alertamos a nuestra comunidad ante intentos de estafas telefónicas

La empresa EDES, dedicada al suministro de energía eléctrica en el sur de la provincia de Buenos Aires, desea alertar a sus usuarios sobre la aparición de casos de estafas telefónicas que afectan a la comunidad.

En este sentido queremos dejar en claro que desde la empresa NO realizamos llamados telefónicos ni enviamos correos electrónicos con los siguientes propósitos:

✅Solicitud de Información Confidencial: NO solicitamos información confidencial ni números de contacto personal a través de llamadas telefónicas ni correos electrónicos.

✅Reprogramación de Cortes Programados a Cambio de Pagos: NO ofrecemos reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos mediante llamadas telefónicas. Cualquier consulta relacionada con cortes programados se debe realizar a través de los canales oficiales.

✅Compartir Códigos por WhatsApp u Otros Servicios de Mensajería: NO compartimos códigos ni información a través de WhatsApp ni ningún otro servicio de mensajería. Cualquier comunicación oficial se realiza por los canales autorizados.

✅El único dato que solicitamos, a través de los canales habilitados, es el Número de Identificación de Suministro (NIS). Es importante destacar que EDES nunca solicitará información personal o financiera a través de llamadas telefónicas ni correos electrónicos.

⚠️Recomendaciones para proteger tus datos personales:

✅No compartas información confidencial: Nunca compartas claves personales, números de tarjetas o códigos que recibas en tu celular con desconocidos o en respuesta a llamadas telefónicas no solicitadas.

📱Ante cualquier duda, contáctanos:

⚠️Si tienes alguna duda o sospecha sobre la autenticidad de una llamada telefónica o correo electrónico que recibiste en nombre de EDEN, te recomendamos que te comuniques con nosotros a través de nuestro servicio de atención al cliente llamando al 0800 999 3337. Estamos aquí para ayudarte y evitar cualquier tipo de fraude.

💡En EDES, estamos comprometidos en proteger la seguridad y privacidad de nuestros usuarios. Trabajemos juntos para prevenir estafas telefónicas y mantener segura nuestra comunidad.