Escribir para actuar. Introducción a la dramaturgia🎭
✨️Imparte:
Macarena Trigo, Cia. Sí La Luna.
🪄Actividad gratuita con inscripción previa.
Jornada de 3 horas, dónde nos aproximaremos a la escritura escénica…🖋🎭
✨️Destinado a estudiantes, creadores de artes escénicas y afines y a público interesado.
Fecha: 13 de septiembre de 2025.
Horario: de 10 a 13 hs.
Destacados
Actividad en la Biblioteca Popular Sarmiento, este sábado 13 de septiembre.
Escribir para actuar. Introducción a la dramaturgia🎭
Destacados
YouTube
RSS