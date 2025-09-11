Actividad en la Biblioteca Popular Sarmiento, este sábado 13 de septiembre.

Escribir para actuar. Introducción a la dramaturgia🎭

✨️Imparte:

Macarena Trigo, Cia. Sí La Luna.

🪄Actividad gratuita con inscripción previa.

Jornada de 3 horas, dónde nos aproximaremos a la escritura escénica…🖋🎭

✨️Destinado a estudiantes, creadores de artes escénicas y afines y a público interesado.

Fecha: 13 de septiembre de 2025.

Horario: de 10 a 13 hs.