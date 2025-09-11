13ª edición del Torneo de Fútbol Senior en Pueblo San José

El próximo martes 16 de septiembre dará inicio la 13ª edición del Torneo de Fútbol Senior, una de las competencias deportivas más esperadas de la región, organizada por el Club Independiente de Pueblo San José y con el auspicio de Inmobiliaria Verdechia.

Este tradicional certamen reúne a jugadores de la clase 79 o mayores, quienes volverán a demostrar su pasión por el fútbol y el compañerismo en la cancha.

Formato del torneo

Participarán 15 equipos, divididos en tres zonas de cinco equipos cada una, jugando a dos rondas, con un esquema de zonas diferente en cada instancia.

Apertura – Zonas:

Zona 1: Wolframio, Blanco y Negro, Independiente Rojo, Pasman, Independiente Blanco.

Zona 2: El Progreso, Huanguelén A, San Martín ST, Huanguelén 1, Atlético Ventana.

Zona 3: La Madrid, Sarmiento (C), Deportivo Sarmiento, Bonifacio, Alumni Pringles.

Clausura – Zonas:

Zona 1: Deportivo Sarmiento, Huanguelén 1, La Madrid, San Martín ST, Alumni Pringles.

Zona 2: Independiente Blanco, Huanguelén A, Independiente Rojo, Wolframio, Bonifacio.

Zona 3: Blanco y Negro, El Progreso, Atlético Ventana, Pasman, Sarmiento (C).

Cronograma – Primera fecha (martes 16 de septiembre)

Zona 1 – 20:15 hs.

Independiente Rojo vs Blanco y Negro

Wolframio vs Independiente Blanco

Libre: Pasman

Zona 2 – 21:20 hs.

San Martín ST vs Huanguelén A

Atlético Ventana vs El Progreso

Libre: Huanguelén 1

Zona 3 – 22:30 hs.

Sarmiento (C) vs Deportivo Sarmiento

La Madrid vs Alumni Pringles

Libre: Bonifacio