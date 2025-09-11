El próximo martes 16 de septiembre dará inicio la 13ª edición del Torneo de Fútbol Senior, una de las competencias deportivas más esperadas de la región, organizada por el Club Independiente de Pueblo San José y con el auspicio de Inmobiliaria Verdechia.
Este tradicional certamen reúne a jugadores de la clase 79 o mayores, quienes volverán a demostrar su pasión por el fútbol y el compañerismo en la cancha.
Formato del torneo
Participarán 15 equipos, divididos en tres zonas de cinco equipos cada una, jugando a dos rondas, con un esquema de zonas diferente en cada instancia.
Apertura – Zonas:
Zona 1: Wolframio, Blanco y Negro, Independiente Rojo, Pasman, Independiente Blanco.
Zona 2: El Progreso, Huanguelén A, San Martín ST, Huanguelén 1, Atlético Ventana.
Zona 3: La Madrid, Sarmiento (C), Deportivo Sarmiento, Bonifacio, Alumni Pringles.
Clausura – Zonas:
Zona 1: Deportivo Sarmiento, Huanguelén 1, La Madrid, San Martín ST, Alumni Pringles.
Zona 2: Independiente Blanco, Huanguelén A, Independiente Rojo, Wolframio, Bonifacio.
Zona 3: Blanco y Negro, El Progreso, Atlético Ventana, Pasman, Sarmiento (C).
Cronograma – Primera fecha (martes 16 de septiembre)
Zona 1 – 20:15 hs.
Independiente Rojo vs Blanco y Negro
Wolframio vs Independiente Blanco
Libre: Pasman
Zona 2 – 21:20 hs.
San Martín ST vs Huanguelén A
Atlético Ventana vs El Progreso
Libre: Huanguelén 1
Zona 3 – 22:30 hs.
Sarmiento (C) vs Deportivo Sarmiento
La Madrid vs Alumni Pringles
Libre: Bonifacio
