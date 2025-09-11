*PARTE DE PRENSA POLICIAL

Continuando con los operativos de tránsito y con el objetivo de llevar tranquilidad a la población respecto a los escapes ruidosos, en la noche de ayer personal policial de la *Seccional Primera* de Coronel Suárez procedió al secuestro de cuatro motocicletas por infracción al artículo 3 de la Ordenanza N.º 8305.

Dicha normativa faculta a la autoridad de aplicación al secuestro de vehículos automotores, motocicletas, ciclomotores, bicicletas motorizadas, cuatriciclos y triciclos motorizados que se encuentren estacionados en la vía pública y que no posean escape original, o que el mismo haya sido modificado.

Estos controles se enmarcan en un trabajo preventivo y de concientización, buscando no solo sancionar la infracción, sino también generar hábitos de conducción responsables. Los escapes ruidosos constituyen una de las principales quejas de los vecinos, ya que afectan el descanso, la tranquilidad cotidiana y, en muchos casos, la salud, especialmente de niños, personas mayores y quienes trabajan en horarios nocturnos.

El respeto a las normas de tránsito no solo implica cumplir con requisitos técnicos, sino también comprender que detrás de cada conducta en la vía pública hay un impacto directo en la calidad de vida de la comunidad. Reducir los ruidos innecesarios es un acto de empatía y consideración hacia los demás.

Por tal motivo, se recuerda a todos los conductores la importancia de circular con vehículos en condiciones reglamentarias, respetando la ley y contribuyendo a una convivencia más ordenada, segura y saludable para todos los vecinos de Coronel Suárez.