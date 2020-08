A Cambiemos –PRO ARI UCR les fallo el sensor ¡…

Ni Leuco desde canal 13, ni Macri desde la reposera, se les hubiera ocurrido asesorarlos a los “Sanmartinianos” suarenses de hoy, que realicen una marcha en los pagos del Moccerismo. Es evidente que los asesores que los motivaron, (salvo que sean mocceristas encubiertos que los hay en todos lados), creyeron que el intendente en el momento de la marcha, se encontraba durmiendo la siesta, cuando en realidad estaba mirando al Chapulín Colorado y “No contaron con su astucia”.

Es de manual de Salita Amarilla, que tocarle la oreja al intendente provoca en todos los casos, su inmediata reacción. Subestimarlo les costó perder las elecciones pasadas a pesar de todo el apoyo económico trucho y de los otros que tuvieron. No lo quieren reconocer, pero es parte de su ADN. También niegan que perdieron a nivel provincial, nacional y que en realidad los que se “robaron todo” no están precisamente en el lugar que ellos pregonan a sus adherentes, sino en sus propias filas, justicia mediante.

En mi caso, si durante mis veintidós años de gestión en el Ministerio de Trabajo hubiera menospreciado sus dotes las veces en que estuvimos enfrentados, alguna de las cuatro intenciones que articuló para reemplazarme, hubiera triunfado. No hay adversario pequeño.

Más que emitir comunicados que oscurecen, deberían reunirse y buscar responsables de la mala idea de extenderle una alfombra roja al intendente Ricardo Moccero, que va desde la sexta sección electoral, hasta la casa de gobierno provincial y por ende nacional. Se la dejaron picando y aprovecho.

Querer subestimar al Comité de Crisis, es cuestionar la profesionalidad de médicos y especialistas, etc., que la integran y que muchos de nosotros asistimos a sus consultorios confiados en su honestidad profesional. Tocarle la oreja al Juez de Paz, al jefe de la Policía o a la Ayudantía de la Fiscalía, menospreciando su injerencia de oficio que cada uno tiene en estos casos, es muy berreta. Defender el derecho a manifestarse cuando la hacen ellos, pero cuando la hacen los municipales, son ruidosas e inapropiadas, no merece análisis alguno.

El texto de los comunicados, me da la impresión que fueron hechos por el mismo que confecciono la Solicitada de noviembre de 1985, “Gracias Militares”, personaje que aun integra el PRO local. O por lo menos dejo discípulos.

El Comité de Crisis pandémica está actuando bien y nos mantiene, a pesar de nuestras desobediencias, con índices controlables dentro de lo imprevisible de la propagación del virus. Dediquémonos a apoyarlos y confiar en su profesionalidad, lo contrario es creer que cualquiera de ellos descuida imagen y gestión futura atentando contra su trabajo encomendado por la comunidad.

JULIO ZABALLA DNI 5.492.952