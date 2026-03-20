Servicio de recolección de residuos domiciliarios este fin de semana largo

La secretaria de Servicios Públicos informa a la comunidad que los días lunes 23 de marzo día no laborable con fines turísticos y martes 24 de marzo feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará de la siguiente manera:

📍El recorrido de las 15:00hs pasará a las 05:30hs.

📍El recorrido de las 19:00hs se realizará a las 08:00hs.