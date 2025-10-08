¡La música se vive en la Expo!
Este fin de semana, la 106ª Exposición Rural Suarense se llena de ritmo, energía y alegría con grandes artistas locales y regionales.
📍 Predio de la Sociedad Rural de Coronel Suárez
📅 Del viernes 10 al domingo 12 de octubre
🎤 VIERNES 10 DE OCTUBRE – Desde 16.30hs
* Cualquier Verdura
* Los del Porvenir
* Grupo Curamalan
* La Bartolo Box
🎸 SÁBADO 11 DE OCTUBRE – Desde 16.30hs
* Los Isidoreños
* JN Melodías
* Los del Sauce
* Oro Negro
🎵 DOMINGO 12 DE OCTUBRE – Desde 17.00hs
* La Tranca
* Soledad Sacne
* La Mosca
💛Una cita imperdible con la música, la tradición y el espíritu rural 🎵
💛 ¡Viví los espectáculos musicales de la Expo Rural de Coronel Suárez!
📍 Sociedad Rural del Partido
de Coronel Suárez
☎️ 2926 422 215
📧 contacto@suarezrural.com.ar
