rograma de los espectáculos musicales para la Expo desde el viernes 10 y hasta el domingo 12 de octubre.

¡La música se vive en la Expo!

Este fin de semana, la 106ª Exposición Rural Suarense se llena de ritmo, energía y alegría con grandes artistas locales y regionales.

📍 Predio de la Sociedad Rural de Coronel Suárez

📅 Del viernes 10 al domingo 12 de octubre

🎤 VIERNES 10 DE OCTUBRE – Desde 16.30hs

* Cualquier Verdura

* Los del Porvenir

* Grupo Curamalan

* La Bartolo Box

🎸 SÁBADO 11 DE OCTUBRE – Desde 16.30hs

* Los Isidoreños

* JN Melodías

* Los del Sauce

* Oro Negro

🎵 DOMINGO 12 DE OCTUBRE – Desde 17.00hs

* La Tranca

* Soledad Sacne

* La Mosca

📍 Sociedad Rural del Partido

de Coronel Suárez

☎️ 2926 422 215

📧 contacto@suarezrural.com.ar